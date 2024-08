51-летний турецкий стрелок, ставший звездой Олимпиады, стремительно набирает подписчиков

Причиной славы является то, что он отказался от использования специализированной экипировки. Дикеч выступил в обычных очках и не стал использовать шумоизолирующие наушники. Кроме того, во время стрельбы он засовывал свободную руку в карман.

Стоит отметить, что ранее Турция никогда не завоевывала медали в спортивной стрельбе. Дикеч стал заниматься этим видом спорта, когда служил капралом в Главном командовании жандармерии Турции.

После победы Дикеч стал главным героем Интернета.

Yusuf Dikeç, the shooter, the hitman, the fucking master.



The best of the Olympic Games. pic.twitter.com/hTtU8BYyGT