51-летний турецкий стрелок, ставший звездой Олимпиады, стремительно набирает подписчиков

30 июля 2024 года Юсуф Дикеч из Турции завоевал серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах. После своего выступления он стал звездой социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Причиной славы является то, что он отказался от использования специализированной экипировки. Дикеч выступил в обычных очках и не стал использовать шумоизолирующие наушники. Кроме того, во время стрельбы он засовывал свободную руку в карман.

Стоит отметить, что ранее Турция никогда не завоевывала медали в спортивной стрельбе. Дикеч стал заниматься этим видом спорта, когда служил капралом в Главном командовании жандармерии Турции.

После победы Дикеч стал главным героем Интернета.

Yusuf Dikeç, the shooter, the hitman, the fucking master.



The best of the Olympic Games. pic.twitter.com/hTtU8BYyGT — OscarAI (@Artedeingenio) August 1, 2024

Сам Дикеч заявил, что его медаль принадлежит Турции.

Ты – крутой чувак. Поздравляю, тебя братан!

Красавчик, ты лучший!

Пришел, увидел, победил. Наши поздравления от всего народа Казахстана.

Теперь кумир и в Узбекистане, крутяк.

Скажите, по какому заданию вас туда отправили?

Вы знамениты и в Бразилии теперь. Поздравляем.

С любовью из Индии, – пишут наперебой пользователи со всего мира.

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