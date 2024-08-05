51-летний турецкий стрелок, ставший звездой Олимпиады, стремительно набирает подписчиков
Причиной славы является то, что он отказался от использования специализированной экипировки. Дикеч выступил в обычных очках и не стал использовать шумоизолирующие наушники. Кроме того, во время стрельбы он засовывал свободную руку в карман.
Стоит отметить, что ранее Турция никогда не завоевывала медали в спортивной стрельбе. Дикеч стал заниматься этим видом спорта, когда служил капралом в Главном командовании жандармерии Турции.
После победы Дикеч стал главным героем Интернета.
Yusuf Dikeç, the shooter, the hitman, the fucking master.— OscarAI (@Artedeingenio) August 1, 2024
The best of the Olympic Games. pic.twitter.com/hTtU8BYyGT
#YusufDikec 🎯 pic.twitter.com/3yPIQNyZhz— ČĐ 🇿🇦 (@CD_Musgrave) August 2, 2024
Сам Дикеч заявил, что его медаль принадлежит Турции.
- Ты – крутой чувак. Поздравляю, тебя братан!
- Красавчик, ты лучший!
- Пришел, увидел, победил. Наши поздравления от всего народа Казахстана.
- Теперь кумир и в Узбекистане, крутяк.
- Скажите, по какому заданию вас туда отправили?
- Вы знамениты и в Бразилии теперь. Поздравляем.
- С любовью из Индии, – пишут наперебой пользователи со всего мира.
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