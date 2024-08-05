Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

51-летний турецкий стрелок, ставший звездой Олимпиады, стремительно набирает подписчиков

51-летний турецкий стрелок, ставший звездой Олимпиады, стремительно набирает подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 13:00 Фото: Instagram/yusufdikecofficial
30 июля 2024 года Юсуф Дикеч из Турции завоевал серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах. После своего выступления он стал звездой социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Причиной славы является то, что он отказался от использования специализированной экипировки. Дикеч выступил в обычных очках и не стал использовать шумоизолирующие наушники. Кроме того, во время стрельбы он засовывал свободную руку в карман.

Стоит отметить, что ранее Турция никогда не завоевывала медали в спортивной стрельбе. Дикеч стал заниматься этим видом спорта, когда служил капралом в Главном командовании жандармерии Турции.

После победы Дикеч стал главным героем Интернета.

Сам Дикеч заявил, что его медаль принадлежит Турции.

  • Ты – крутой чувак. Поздравляю, тебя братан!
  • Красавчик, ты лучший!
  • Пришел, увидел, победил. Наши поздравления от всего народа Казахстана.
  • Теперь кумир и в Узбекистане, крутяк.
  • Скажите, по какому заданию вас туда отправили?
  • Вы знамениты и в Бразилии теперь. Поздравляем.
  • С любовью из Индии, – пишут наперебой пользователи со всего мира.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 13:00
Олимпиада-2024: итоги девятого дня соревнований
, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 13:00

Как встречали в аэропорту Алматы чемпионов Олимпиады-2024, читайте по этой ссылке.

Читайте также

КНДР получила ракеты
Пограничники КНДР получили 250 пусковых установок баллистических ракет
Линзы привели к заболеванию
В США женщина ослепла после того, как приняла душ в контактных линзах
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие
Кыргызстанка сообщила об изнасиловании на Иссык-Куле
Анастасия Московчук
Париж-2024 Турция Франция 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Стало известно с кем будет биться Нурбек Оралбай за &quot;золото&quot; на Олимпиаде
Стало известно, с кем будет биться Нурбек Оралбай за "золото" на Олимпиаде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: