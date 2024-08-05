Чемпионов Олимпиады-2024 встретили в аэропорту Алматы

5 августа 2024 года обстановка в алматинском аэропорту такая: сотни болельщиков с овациями встретили Елдоса Сметова и других спортсменов олимпийской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В составе прибывших спортсменов: олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Гусман Кыргызбаев.

Фото: Zakon.kz

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов в весе 60 кг завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже. Это была его третья попытка взять "золото".

Фото: Zakon.kz/Ян Благов

Своей победой он вызвал уважение казахстанских поклонников Олимпиады.

Спортсменов и тренеров встретили бурными овациями и цветами.

Фото: Zakon.kz

Звучали патриотические песни, поклонники спортсменов распечатали плакаты с фотографиями звезд спорта.

Отметим, что спортсменам подарили машины.

Фото: Zakon.kz/Ян Благов

Фото: Zakon.kz/Ян Благов

А тем временем Олимпиада-2024 продолжается и некоторые казахстанские спортсмены все еще борются за звание чемпионов. 5 августа они выступят в установленное время.