Чемпионов Олимпиады-2024 встретили в аэропорту Алматы
В составе прибывших спортсменов: олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Гусман Кыргызбаев.
Фото: Zakon.kz
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов в весе 60 кг завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже. Это была его третья попытка взять "золото".
Фото: Zakon.kz/Ян Благов
Своей победой он вызвал уважение казахстанских поклонников Олимпиады.
Спортсменов и тренеров встретили бурными овациями и цветами.
Фото: Zakon.kz
Звучали патриотические песни, поклонники спортсменов распечатали плакаты с фотографиями звезд спорта.
Отметим, что спортсменам подарили машины.
Фото: Zakon.kz/Ян Благов
Фото: Zakon.kz/Ян Благов
А тем временем Олимпиада-2024 продолжается и некоторые казахстанские спортсмены все еще борются за звание чемпионов. 5 августа они выступят в установленное время.