Олимпиада-2024: итоги девятого дня соревнований

Министерство туризма и спорта подвело итоги девятого дня соревнований, сообщает Zakon.kz.

Бокс: Нурбек Оралбай (80 кг) в полуфинале Олимпиады в Париже победил Кристиана Хавьера Пиналеса (Доминикана) и вышел в финал. Судейский учет: 3-2.



Легкая атлетика: Нора Джеруто вышла в финал Олимпиады в беге на 3000 метров с препятствиями.

В финальную часть соревнований проходили пять лучших атлеток из каждого забега. Джеруто в своем финишировала с пятым результатом, что и позволило ей выйти в финал. Показатель времени-9: 16.46 секунд. Финал состоится в ночь с 6 на 7 августа.

Ольга Сафронова финишировала 7-й в своей группе в беге на 200 метров. Показатель времени — 23.58 секунды.

Давид Ефремов не смог выйти в полуфинал забега на 110 метров с препятствиями. Его показатель времени составляет 13,88 секунды.

Дейзи Джепкемей финишировала 9-й в беге с препятствиями на 3000 метров.

Стендовая стрельба: Асем Орынбай по итогам отбора программы скит набрала 116 очков и заняла 18-е место. Спортсменка завершила выступление в квалификации.

Пулевая стрельба: Никита Чирюкин занял 10-е место, набрав в отборе 583 балла. К сожалению, спортсмен не смог выйти в финальную гонку.

После девятого дня Олимпиады в копилке сборной Казахстана одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали.

Ранее стало известно, с кем будет биться Нурбек Оралбай за "золото" на Олимпиаде. Подробнее можно узнать здесь.

