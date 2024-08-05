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Российскому пранкеру Эдварду Биллу ампутируют ногу

Эдвард Билл, ампутация ноги, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 16:00 Фото: Instagram/_edward_bill_official
Российскому пранкеру и блогеру Эдварду Биллу все-таки ампутируют ногу, сообщает Zakon.kz.

Операция должна пройти сегодня, 5 августа. Об этом SHOT рассказал двоюродный брат 28-летнего блогера. Врачи, по его словам, пытались сделать все, чтобы спасти ногу, но без этого уже не обойтись. На месте перелома образовалась огромная рана размерами 20х20 см, из которой идет кровь и гной.

Билла доставили в больницу из спецприемника 31 июля. Ранее он получил открытый перелом костей левой ноги после катаний на самокате. Пранкеру пересадили части кожи, а внутрь ноги установили спицу. После ареста ему стало хуже, и Билла экстренно доставили в больницу, где вскрыли ногу и провели дополнительное обследование. Были подозрения на заражение крови.

Сейчас его состояние оценивается как критическое.

Пранкера арестовали 30 июля на 14 суток за нарушение общественного порядка. Сообщалось, что он в центре Москвы со своим другом принимал участие в массовом сборе граждан в общественном месте, в процессе мероприятия произошел конфликт между его участниками, повлекший массовую драку. Сам Билл был одет в форму полицейского.

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