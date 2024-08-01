Скандальному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги

28-летнего российского блогера Эдварда Била забрали из спецприемника врачи скорой помощи. Пранкеру потребовалась экстренная госпитализация из-за подозрения на заражение крови. В худшем случае ему грозит ампутация ноги, сообщает Zakon.kz.

В публикации Telegram-канала Mash сказано, что всему виной является падение на самокате три месяца назад. Именно тогда блогер получил открытый перелом ноги.

"Незадолго до задержания он вроде бы вылечился, но, как оказалось, не до конца. Примерно неделю назад конечность стала опухать, а вечером 31 июля 2024 года его состояние резко ухудшилось", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецучреждения вызвали скорую помощь и позволили забрать пациента в сопровождении конвоя.

Сейчас блогеру оказывают помощь в одной из столичных клиник. Сам пранкер винит в случившемся медслужбу спецприемника, которая не обеспечила ему своевременный уход.

20 июля 2024 года Бил получил 13 суток административного ареста. На него пожаловались очевидцы во время съемки очередного пранка. 30 июля он получил еще один арест на 14 суток: уже за нарушение общественного порядка.

Стоит отметить, что пранкер обрел популярность благодаря скандальным роликам на YouTube. На его страницу в Instagram подписаны более миллиона человек.

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