Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Скандальному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги

Скандальному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 13:50 Фото: Instagram/bill_edvard
28-летнего российского блогера Эдварда Била забрали из спецприемника врачи скорой помощи. Пранкеру потребовалась экстренная госпитализация из-за подозрения на заражение крови. В худшем случае ему грозит ампутация ноги, сообщает Zakon.kz.

В публикации Telegram-канала Mash сказано, что всему виной является падение на самокате три месяца назад. Именно тогда блогер получил открытый перелом ноги.

"Незадолго до задержания он вроде бы вылечился, но, как оказалось, не до конца. Примерно неделю назад конечность стала опухать, а вечером 31 июля 2024 года его состояние резко ухудшилось", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецучреждения вызвали скорую помощь и позволили забрать пациента в сопровождении конвоя.

Сейчас блогеру оказывают помощь в одной из столичных клиник. Сам пранкер винит в случившемся медслужбу спецприемника, которая не обеспечила ему своевременный уход.

20 июля 2024 года Бил получил 13 суток административного ареста. На него пожаловались очевидцы во время съемки очередного пранка. 30 июля он получил еще один арест на 14 суток: уже за нарушение общественного порядка.

Стоит отметить, что пранкер обрел популярность благодаря скандальным роликам на YouTube. На его страницу в Instagram подписаны более миллиона человек.

Ранее сообщалось, что 21-летняя казахстанская блогер и актриса Алина Ким, получившая известность под прозвищем Хомяк (Хома), поделилась с поклонниками радостной новостью. Как оказалось, она побывала в Диснейленде.

Читайте также

74-летний кыргызский аксакал на велосипеде выехал в Астану, чтобы попасть на ВИК
74-летний кыргызский аксакал на велосипеде выехал в Астану, чтобы попасть на ВИК
Дональд Трамп критикует Харрис
Кандидат в президенты Харрис обвинила Трампа в "неуважении"
В Турции разгромили точки питания
В Турции пропалестинские демонстранты разгромили знаменитые точки питания
Анастасия Московчук
Россия 2024 год Вред здоровью Социальные сети Блогеры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: