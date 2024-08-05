Врачи все же спасли ногу российскому пранкеру Эдварду Биллу

Врачам удалось спасти левую ногу российскому пранкеру и блогеру Эдварду Биллу от ампутации, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала SHOT, медики ранее уже провели пять операций, но инфекция до сих пор есть.

"Пранкер восстанавливается в общей палате. Ему сделали переливание крови", – говорится в сообщении.

Пранкера арестовали 30 июля на 14 суток за нарушение общественного порядка. Сообщалось, что он в центре Москвы со своим другом принимал участие в массовом сборе граждан в общественном месте, в процессе мероприятия произошел конфликт между его участниками, повлекший массовую драку. Сам Билл был одет в форму полицейского.



Билла доставили в больницу из спецприемника 31 июля. Ранее он получил открытый перелом костей левой ноги после катаний на самокате. Пранкеру пересадили части кожи, а внутрь ноги установили спицу. После ареста ему стало хуже, и Билла экстренно доставили в больницу, где вскрыли ногу и провели дополнительное обследование. Были подозрения на заражение крови.

Позже сообщалось, что ампутация должна пройти 5 августа.