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Врачи все же спасли ногу российскому пранкеру Эдварду Биллу

пранкер, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 23:03 Фото: Instagram/_edward_bill_official
Врачам удалось спасти левую ногу российскому пранкеру и блогеру Эдварду Биллу от ампутации, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала SHOT, медики ранее уже провели пять операций, но инфекция до сих пор есть.

"Пранкер восстанавливается в общей палате. Ему сделали переливание крови", – говорится в сообщении.

Пранкера арестовали 30 июля на 14 суток за нарушение общественного порядка. Сообщалось, что он в центре Москвы со своим другом принимал участие в массовом сборе граждан в общественном месте, в процессе мероприятия произошел конфликт между его участниками, повлекший массовую драку. Сам Билл был одет в форму полицейского.

Билла доставили в больницу из спецприемника 31 июля. Ранее он получил открытый перелом костей левой ноги после катаний на самокате. Пранкеру пересадили части кожи, а внутрь ноги установили спицу. После ареста ему стало хуже, и Билла экстренно доставили в больницу, где вскрыли ногу и провели дополнительное обследование. Были подозрения на заражение крови.

Позже сообщалось, что ампутация должна пройти 5 августа.

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