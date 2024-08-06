Боксерша из Алжира Иман Хелиф обратилась к общественности

Алжирка Иман Хелиф, обвиненная Международной ассоциацией в провале гендерного теста, призвала мировую общественность соблюдать олимпийские принципы и воздерживаться от издевательств над спортсменами, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, которые цитирует Associated Press, буллинг приводит к тяжелым последствиям.

"Это может уничтожить человека, убить его мысли, дух и разум", – отметила Хелиф.

Algerian boxer Imane Khelif called for an end to bullying athletes after she faced a wave of online abuse over misconceptions about her gender during the Paris Olympics. pic.twitter.com/Pl1sc5j181 — AP Sports (@AP_Sports) August 5, 2024

При этом спортсменка отказалась отвечать на вопрос, проходила ли она какие-либо тесты, кроме проверок на допинг. Она заявила, что не хочет об этом говорить.

Фото: Instagram/imane_khelif_10

1 августа на олимпийском ринге в Париже итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от боя с Иман Хелиф, а после и вовсе заявила, что уходит из бокса.