Российская боксерша собирается взять реванш у провалившей гендерный тест соперницы из Алжира

Российская боксерша Азалия Аминева рассказала о поединке с провалившей гендерный тест алжиркой Иман Хелиф. Он состоялся в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

По данным RT, Аминева заявила, что не ощутила большой разницы в мощи, отметив, что в третьем раунде отправила Хелиф в нокдаун.

"Думаю, спустя два года сумею вновь выйти с ней на ринг и взять реванш". Российская боксерша Азалия Аминева

Российская боксерша встречалась с Хелиф на чемпионате мира в 2023 году, который проходил в Индии. Тогда Аминева отправила соперницу в нокдаун, однако в результате проиграла.

Тем временем боксерша из Алжира Иман Халиф вышла в финал.

Она продолжит биться за титул олимпийской чемпионки в Париже. Несмотря на различные новости вокруг ее персоны, ей удалось доказать, что она является биологической женщиной.

Ранее алжирка Иман Хелиф, обвиненная Международной ассоциацией в провале гендерного теста, призвала мировую общественность соблюдать олимпийские принципы и воздерживаться от издевательств над спортсменами.

