Российская боксерша собирается взять реванш у провалившей гендерный тест соперницы из Алжира
По данным RT, Аминева заявила, что не ощутила большой разницы в мощи, отметив, что в третьем раунде отправила Хелиф в нокдаун.
"Думаю, спустя два года сумею вновь выйти с ней на ринг и взять реванш".Российская боксерша Азалия Аминева
Российская боксерша встречалась с Хелиф на чемпионате мира в 2023 году, который проходил в Индии. Тогда Аминева отправила соперницу в нокдаун, однако в результате проиграла.
Тем временем боксерша из Алжира Иман Халиф вышла в финал.
Она продолжит биться за титул олимпийской чемпионки в Париже. Несмотря на различные новости вокруг ее персоны, ей удалось доказать, что она является биологической женщиной.
Ранее алжирка Иман Хелиф, обвиненная Международной ассоциацией в провале
гендерного теста, призвала мировую общественность соблюдать олимпийские
принципы и воздерживаться от издевательств над спортсменами.