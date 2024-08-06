Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Российская боксерша собирается взять реванш у провалившей гендерный тест соперницы из Алжира

Боксерша дала комментарий, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 02:58 Фото: Instagram/azaalinka/imane_khelif_10
Российская боксерша Азалия Аминева рассказала о поединке с провалившей гендерный тест алжиркой Иман Хелиф. Он состоялся в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

По данным RT, Аминева заявила, что не ощутила большой разницы в мощи, отметив, что в третьем раунде отправила Хелиф в нокдаун.

"Думаю, спустя два года сумею вновь выйти с ней на ринг и взять реванш".Российская боксерша Азалия Аминева

Российская боксерша встречалась с Хелиф на чемпионате мира в 2023 году, который проходил в Индии. Тогда Аминева отправила соперницу в нокдаун, однако в результате проиграла.

Тем временем боксерша из Алжира Иман Халиф вышла в финал.

Она продолжит биться за титул олимпийской чемпионки в Париже. Несмотря на различные новости вокруг ее персоны, ей удалось доказать, что она является биологической женщиной.

Ранее алжирка Иман Хелиф, обвиненная Международной ассоциацией в провале гендерного теста, призвала мировую общественность соблюдать олимпийские принципы и воздерживаться от издевательств над спортсменами.

Читайте также

Назым Кызайбай взяла &quot;бронзу&quot;
Боксерша Назым Кызайбай высказалась о своем поражении на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже
Олимпиада-2024: журналистку наказали за то, что толкнула спортсмена из Китая
Боксерша Назым Кызайбай завоевала &quot;бронзу&quot; на Олимпиаде в Париже
Боксерша Назым Кызайбай завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже
Аксинья Титова
Россия Париж-2024 Алжир 2024 год Олимпийские игры Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: