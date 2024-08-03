В Москве пассажир сел в самолет, минуя здание аэропорта

В московском аэропорту Внуково пассажир авиакомпании "Победа" пересел между самолетами, пройдя по летному полю и не заходя в здание терминала, сообщает Zakon.kz.

Мужчина по имени Антон приземлился ночью в пятницу, 2 августа, на самолете авиакомпании "Победа" из Самары. Рейс задержали на 40 минут, а следующий, до города Перми, вылетал уже через 13 минут после посадки предыдущего. После установки Boeing на место стоянки № 48, летевший без багажа пассажир, покинул воздушное судно и вместо перронного автобуса просто пошел искать свой следующий самолет. Об инциденте стало известно из Telegram-канала "Авиаторщина".

Фото: Telegram/Авиаторщина

Ближайший борт "Победы" находился примерно в ста метрах. Увидев других пассажиров он поинтересовался у них о месте назначения борта и обнаружил нужный ему рейс до Перми. Отчаянный пассажир поднялся на борт, минуя пассажирский терминал и зоны досмотра.

Когда ему позвонил представитель "Победы" и попросил явиться в офис авиакомпании в аэропорту для переоформления билета на другой рейс из‑за потери стыковки, мужчина ответил, что находится в самолете и выключил телефон. В аэропорту Перми его встретили сотрудники правопорядка, вручили ему уведомление о явке в отдел полиции Внуково и отпустили.

В этот же день Байден и Путин встретили в аэропортах освобожденных заключенных.