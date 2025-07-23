Отрезал не ту ногу: роковая ошибка врача стоила пациентке жизни
Трагедия произошла еще в октябре 2024 года.
Известно, что хирург, занимавший должность заведующего хирургическим отделением, провел операцию при участии произвольно отобранных медработников и даже студента без специальной квалификации.
По данным интернет-издания Kun.uz, которое ознакомилось с материалами суда, во время операции вместо больной левой ноги врач ампутировал здоровую правую ногу в области бедра. Позже была ампутирована и левая нога – уже вслепую, без точной диагностики.
Из-за утраты здоровой конечности и тяжести двух хирургических вмешательств через месяц после операции женщина скончалась.
Врача приговорили к 4 годам лишения свободы. Также он обязан выплатить компенсации семье пациентки.
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