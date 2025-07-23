Отрезал не ту ногу: роковая ошибка врача стоила пациентке жизни

В Ферганской области Узбекистана врач по ошибке вместо левой ноги отрезал правую, а затем и левую. Пациентка умерла, не выдержав последствий двух тяжелейших операций и утраты здоровой конечности, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла еще в октябре 2024 года.

Известно, что хирург, занимавший должность заведующего хирургическим отделением, провел операцию при участии произвольно отобранных медработников и даже студента без специальной квалификации.

По данным интернет-издания Kun.uz, которое ознакомилось с материалами суда, во время операции вместо больной левой ноги врач ампутировал здоровую правую ногу в области бедра. Позже была ампутирована и левая нога – уже вслепую, без точной диагностики.

Из-за утраты здоровой конечности и тяжести двух хирургических вмешательств через месяц после операции женщина скончалась.

Врача приговорили к 4 годам лишения свободы. Также он обязан выплатить компенсации семье пациентки.

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