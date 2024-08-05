Россиянин ранил мать и ее трехлетнюю дочь на детской площадке в Москве
Фото: pixabay
В московском районе Восточное Дегунино 40-летний мужчина открыл стрельбу по детям, сообщает Zakon.kz.
По информации Рен TV, он палил с балкона из пневматического оружия по детям.
В прокуратуре города Москвы заявили, что агрессор несколько раз выстрелил в сторону детской площадки, попав в женщину и ее трехлетнюю дочь.
"Фигурант задержан. В его квартире обнаружен пневматический пистолет", – говорится в сообщении.
Отметим, что в июне мужчина и женщина получили ранения во время стрельбы в московском районе Бибирево.
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