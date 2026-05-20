Ревнивый россиянин открыл огонь по сопернику

В Омске задержали 40-летнего мужчину, который из ревности устроил стрельбу по сопернику, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в региональном управлении МВД России, инцидент произошел в частном доме. По данным полиции, хозяин дома распивал алкоголь в компании друга и двух женщин, когда к дому приехал супруг одной из присутствующих. Между мужчинами вспыхнул конфликт.

Во время ссоры ревнивый мужчина сходил к автомобилю, взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в оппонента. Кроме того, он угрожал ему ножом. Пострадавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Как выяснили правоохранители, после произошедшего он попытался скрыть оружие, выбросив его в выгребную яму.

Во время обыска сотрудники полиции также обнаружили у мужчины самодельный пистолет, боеприпасы и порох. Задержанный заявил, что оружие и другие предметы ему якобы оставил знакомый.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и угрозе убийством.

