Ревнивый россиянин открыл огонь по сопернику
Как рассказали в региональном управлении МВД России, инцидент произошел в частном доме. По данным полиции, хозяин дома распивал алкоголь в компании друга и двух женщин, когда к дому приехал супруг одной из присутствующих. Между мужчинами вспыхнул конфликт.
Во время ссоры ревнивый мужчина сходил к автомобилю, взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в оппонента. Кроме того, он угрожал ему ножом. Пострадавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.
Подозреваемого задержали по месту жительства. Как выяснили правоохранители, после произошедшего он попытался скрыть оружие, выбросив его в выгребную яму.
Во время обыска сотрудники полиции также обнаружили у мужчины самодельный пистолет, боеприпасы и порох. Задержанный заявил, что оружие и другие предметы ему якобы оставил знакомый.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и угрозе убийством.
