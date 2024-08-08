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Президент России подписал закон о запрете треш-стримов в стране

Блогер проводит стрим, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 04:19 Фото: pixabay
Президент России Владимир Путин на законодательном уровне запретил проведение треш-стримов. За трансляцию подобного контента стримерам грозит штраф до 1 млн рублей (5 млн 502 тыс. 600 тенге), сообщает Zakon.kz.

Треш-стрим или трэш-стрим – вид прямого эфира, ведущий которого совершает над собой или гостями опасные для здоровья, эпатирующие, унизительные и тому подобные действия, обычно с целью получения денежного вознаграждения со стороны зрителей.

По информации РБК, подписанный президентом России закон запрещает передачу информации, которая оскорбляет достоинство человека и общественную нравственность, а также содержит изображения действий с признаками противоправных, в том числе и насильственных, и распространяется из хулиганских или корыстных побуждений.

Треш-стримы напрямую относятся к такой информации.

Для десяти видов преступлений (среди них убийство, побои, истязания и угроза убийством) их совершение во время стрима будет считаться отягчающим обстоятельством.

Генеральный прокурор России и его заместители, согласно закону, смогут блокировать доступ к такой информации через обращение в Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что у популярнейшего видеохостинга YouTube зафиксировали сбои в работе на территории России. Сервис перестал работать на компьютерах: жалобы поступают из разных регионов страны.

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