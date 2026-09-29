Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных в Казахстан и другие страны
Соответствующий указ российский президент подписал 29 сентября 2026 года.
Согласно данным, размещенным на портале правовой информации, Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей (свыше 5 млн тенге).
В состав ЕАЭС входят пять государств-членов: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Кроме того, некоторые страны имеют статус наблюдателей при организации. К ним относятся: Куба, Молдова, Узбекистан и Иран.
Кроме того, президент РФ распространил запрет на вывоз наличных юрлицами и ИП в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
Исключение сделают при перевозке денег через аэропорты, список которых определяет правительство. Для этого нужно иметь банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняли со счетов человека, который их вывозит.
В случае нарушения запрета наличные будут изымать:
- у ИП и юрлиц – в полном объеме,
- у физлиц – в размере, превышающем 1 млн рублей.
Днем ранее, 28 сентября, мы писали о том, что интерес к иностранной валюте со стороны казахстанцев переживает очередной бум. Только за один месяц жители страны купили долларов на 141,4 млрд тенге, а спрос на рубли вырос почти в 50 раз и превысил 6,1 млрд тенге. Что послужило причиной такого ажиотажа, можно узнать по этой ссылке.