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Мир

Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных в Казахстан и другие страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 15:39 Фото: akorda.kz
Президент России Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных рублей, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ российский президент подписал 29 сентября 2026 года.

Согласно данным, размещенным на портале правовой информации, Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей (свыше 5 млн тенге).

В состав ЕАЭС входят пять государств-членов: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Кроме того, некоторые страны имеют статус наблюдателей при организации. К ним относятся: Куба, Молдова, Узбекистан и Иран.

Кроме того, президент РФ распространил запрет на вывоз наличных юрлицами и ИП в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Исключение сделают при перевозке денег через аэропорты, список которых определяет правительство. Для этого нужно иметь банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняли со счетов человека, который их вывозит.

В случае нарушения запрета наличные будут изымать:

  • у ИП и юрлиц – в полном объеме,
  • у физлиц – в размере, превышающем 1 млн рублей.

Днем ранее, 28 сентября, мы писали о том, что интерес к иностранной валюте со стороны казахстанцев переживает очередной бум. Только за один месяц жители страны купили долларов на 141,4 млрд тенге, а спрос на рубли вырос почти в 50 раз и превысил 6,1 млрд тенге. Что послужило причиной такого ажиотажа, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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