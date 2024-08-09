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"Самая уродливая собака в мире" снялась в кино

Самая уродливая собака в мире снялась в фильме с Райаном Рейнольдсоми Хью Джекманом, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 09:01 Фото: Instagram/dogpool
"Самая уродливая собака в мире" снялась в фильме с Райаном Рейнольдсоми Хью Джекманом. Участники американского конкурса на "самую уродливую собаку в мире" могут только позавидовать своей заокеанской коллеге, сообщает Zakon.kz.

По информации Super, их британская "некрасивая" конкурентка из аналогичного соревнования 2023 года стала голливудской звездой. Речь идет о ежегодном конкурсе питомцев с нестандартной внешностью.

По породе англичанка представляет собой помесь мопса и китайской хохлатой. Сперва собака по кличке Пегги стала знаменитостью у себя на родине, а затем снялась в одном из самых кассовых фильмов года. И все потому, что на нее обратили внимание в Голливуде. 

Самая уродливая собака в мире снялась в фильме с Райаном Рейнольдсоми Хью Джекманом, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 09:01

Фото: Instagram/dogpool

Пегги утвердили на роль Догпула – питомца главного героя в фильме "Дэдпул и Росомаха".

Самая уродливая собака в мире снялась в фильме с Райаном Рейнольдсоми Хью Джекманом, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 09:01

Фото: Instagram/dogpool

По словам хозяйки животного Холли Миддлтон, за время работы в большом кино обычно "сдержанная и ленивая" любимица семьи приобрела "немного уверенности" – не прошла даром работа с кинологом, которому было поручено присматривать за ней во время съемок.

Ранее Dolce&Gabbana выпустил парфюм для собак за 51 тысячу тенге.

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