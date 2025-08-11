В Америке выбрали самую уродливую собаку в мире

В Санта-Розе в Калифорнии прошел конкурс "Самая уродливая собака в мире-2025", сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News, победу одержала собака по кличке Петуния – метис французского и английского бульдогов. Петуния и ее хозяйка Шеннон Нейман получили приз в размере пяти тыс. долларов. Теперь фото собаки поместят на банки с пивом, которое производит спонсор конкурса.

Раньше Петуния жила у заводчика в Лас-Вегасе. Там собака лишилась шерсти, и ей было тяжело дышать из‑за удлиненного неба. Петунию спасли и вылечили волонтеры.

Второе место занял мопс Джинни Лу с криво свисающим языком. Им присудили три тыс. долларов. На третьем – китайская хохлатая собака Поппи с призовым чеком на две тыс. долларов. В ходе конкурса собачки выходили на сцену перед аплодирующими зрителями. Судьи голосовали, принимая во внимание внешний вид и характер животного, а также реакцию публики.

Конкурс "Самая уродливая собака в мире" проводят уже около 50 лет, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных.

