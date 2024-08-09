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Канадец подал в суд на соцсети

Канадец подал в суд на соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 15:46 Фото: pexels
24-летний житель Канады уверен, что популярные социальные сети должны поплатиться за то, что намеренно вызывают привыкание, сообщает Zakon.kz.

По его словам, TikTok, YouTube, Reddit, Instagram и Facebook устроены таким образом, чтобы повысить уровень дофамина и способствовать развитию зависимости.

Как отмечено в публикации Times of India, дальнейшее развитие судебного процесса остается весьма неопределенным, поскольку для его рассмотрения требуется разрешение судьи.

Юрист, который представляет интересы канадца, напомнил, что по оценкам ученых, в 2024 году человечество потратит на социальные сети в общей сложности 500 млн лет жизни. Это число демонстрирует масштаб проблемы.

8 августа 2024 года у популярнейшего видеохостинга YouTube зафиксировали сбои в работе на территории России. Сервис перестал работать на компьютерах: жалобы поступали из разных регионов страны.

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