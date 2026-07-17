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События

Казахстанку наказали за эффектный танец на дорожном знаке

казахстанка, участок, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 10:50 Фото: пресс-служба ДП Астаны
23-летняя жительница Астаны поплатилась за броский контент для социальных сетей. Для кадра казахстанка выбрала дорожный знак, сообщает Zakon.kz.

Ролик о том, как блогер взбирается на дорожный знак и затем танцует вокруг него, не впечатлил стражей порядка.

По данным столичной пресс-службы Департамента полиции (ДП), в результате своих действий девушка едва не повредила дорожный знак, проявив пренебрежительное отношение к объектам городской инфраструктуры и общепринятым нормам поведения.

В итоге нарушительницу привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

"Стремление к популярности, лайкам и просмотрам не освобождает от ответственности. Ради эффектного контента некоторые граждане совершают необдуманные поступки, нарушают общественный порядок, повреждают городское имущество и проявляют неуважение к окружающим. Подобные факты будут выявляться и получать правовую оценку".Пресс-служба ДП Астаны

Немного ранее отличился житель Алматы: ради сомнительного хайпа парень сломал шлагбаум и справил нужду в общественном месте. Попытка заработать легкую популярность в Сети обернулась арестом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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