Казахстанку наказали за эффектный танец на дорожном знаке

23-летняя жительница Астаны поплатилась за броский контент для социальных сетей. Для кадра казахстанка выбрала дорожный знак, сообщает Zakon.kz.

Ролик о том, как блогер взбирается на дорожный знак и затем танцует вокруг него, не впечатлил стражей порядка.

По данным столичной пресс-службы Департамента полиции (ДП), в результате своих действий девушка едва не повредила дорожный знак, проявив пренебрежительное отношение к объектам городской инфраструктуры и общепринятым нормам поведения.

В итоге нарушительницу привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

"Стремление к популярности, лайкам и просмотрам не освобождает от ответственности. Ради эффектного контента некоторые граждане совершают необдуманные поступки, нарушают общественный порядок, повреждают городское имущество и проявляют неуважение к окружающим. Подобные факты будут выявляться и получать правовую оценку". Пресс-служба ДП Астаны

Немного ранее отличился житель Алматы: ради сомнительного хайпа парень сломал шлагбаум и справил нужду в общественном месте. Попытка заработать легкую популярность в Сети обернулась арестом.