В Бразилии разбился самолет, в котором находилось более 60 человек

9 августа иностранные СМИ распространили информацию о том, что в бразильском штате Сан-Паулу потерпел крушение самолет, рассчитанный на перевозку 68 пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Sky News, пока неясно, сколько человек находилось на борту.

Местные пожарные подтвердили только то, что пассажирский самолет ATR-72, который вылетел из города Каскавел в Гуарульюс, упал в городе Виньедо.

В социальных сетях распространяется видео с большой площади, охваченной огнем, а также дым, выходящий из фюзеляжа самолета.





На другом ролике видно, как самолет вертикально падает, вращаясь по спирали.





Позже телеканал Globo заявил о том, что на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа.

Между тем руководство аэропорта Бразилии Infraero пока не подтвердило данную информацию. И ни одна местная авиакомпания не заявила о пропаже одного из своих самолетов.

Отметим, что в конце июня в Актюбинской области при выполнении производственных работ разбился пилот дельтаплана.