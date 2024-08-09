В Бразилии разбился самолет, в котором находилось более 60 человек
Как отмечает Sky News, пока неясно, сколько человек находилось на борту.
Местные пожарные подтвердили только то, что пассажирский самолет ATR-72, который вылетел из города Каскавел в Гуарульюс, упал в городе Виньедо.
В социальных сетях распространяется видео с большой площади, охваченной огнем, а также дым, выходящий из фюзеляжа самолета.
На другом ролике видно, как самолет вертикально падает, вращаясь по спирали.
Позже телеканал Globo заявил о том, что на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа.
Между тем руководство аэропорта Бразилии Infraero пока не подтвердило данную информацию. И ни одна местная авиакомпания не заявила о пропаже одного из своих самолетов.
Отметим, что в конце июня в Актюбинской области при выполнении производственных работ разбился пилот дельтаплана.