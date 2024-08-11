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Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии

соболезнование, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 14:00 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды отметили, что телеграмму глава Казахстана направил 11 августа 2024 года.

"Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю вам, семьям погибших и дружественному народу Бразилии искренние соболезнования и слова сочувствия", – говорится в телеграмме.

Самолет ATR 72 потерпел крушение вечером 9 августа 2024 года. Менее чем за минуту он рухнул с высоты около 4 000 метров, погиб 61 человек.

10 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур.

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