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События

"Черные ящики", потерпевшего крушение самолета под Актау, прибыли в Бразилию

Крушение самолета в Актау: &quot;черные ящики&quot; прибыли в Бразилию , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 23:38 Фото: МЧС РК
"Черные ящики" самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение близ Актау, доставлены в Бразилию для анализа, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет бразильское новостное издание G1 Jornal Nacional.

Издание подчеркнуло, что доставка черных ящиков в Бразилию позволит Национальному агентству гражданской авиации (ANAC) и производителю самолета – компании Embraer, провести детальный анализ данных полета и переговоров экипажа. Это поможет установить точные обстоятельства и причины трагедии.


"Компания Embraer выразила соболезнования семьям погибших и подтвердила свое полное сотрудничество с властями в расследовании инцидента. Ожидается, что предварительные результаты анализа черных ящиков будут обнародованы в ближайшие недели", – говорится в статье.

30 декабря сообщалось, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию. 

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.

Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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