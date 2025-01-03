"Черные ящики", потерпевшего крушение самолета под Актау, прибыли в Бразилию

"Черные ящики" самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение близ Актау, доставлены в Бразилию для анализа, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет бразильское новостное издание G1 Jornal Nacional.

Издание подчеркнуло, что доставка черных ящиков в Бразилию позволит Национальному агентству гражданской авиации (ANAC) и производителю самолета – компании Embraer, провести детальный анализ данных полета и переговоров экипажа. Это поможет установить точные обстоятельства и причины трагедии.







"Компания Embraer выразила соболезнования семьям погибших и подтвердила свое полное сотрудничество с властями в расследовании инцидента. Ожидается, что предварительные результаты анализа черных ящиков будут обнародованы в ближайшие недели", – говорится в статье.

30 декабря сообщалось, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.

Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.

