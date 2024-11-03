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Трамп или Харрис: результаты заключительного опроса избирателей перед выборами в США

Завершился финальный опрос избирателей перед выборами в США, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 21:33 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
Согласно общенациональному опросу, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп и Камала Харрис, которая избирается от демократов, идут вровень перед президентскими выборами в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC News, оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей.

Как уточняется, значительная часть граждан поддерживает Харрис из-за того, что она выступает за право женщин на аборты. Также она воспринимается избирателями как защитник среднего класса.

Между тем, Трамп заручился поддержкой граждан, так как многие недовольны нынешнем курсом США. Также избиратели отмечают существенное преимущество экс-президента в вопросах экономики и стоимости жизни, которые больше всего заботят многих американцев.

Число зарегистрированных избирателей в США составляет около 168 млн. Больше всего людей досрочно проголосовали в штатах Техас (7,9 млн), Флорида (7,3 млн) и Калифорния (6 млн).

28 октября 2024 года стало известно, что действующий глава США Джо Байден также досрочно проголосовал на президентских выборах. Иностранные СМИ пишут, что перед этим он отстоял в очереди около 40 минут.

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

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