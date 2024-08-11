Байден объяснил, почему он вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил, что отказался от участия в предстоящих в ноябре выборах главы государства потому, что на него оказывали давление некоторые представители Демократической партии, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CBS News Белого дома считает, что демократы были сильно обеспокоены тем, что он снижает их шансы на переизбрание в конгресс.

"Произошло следующее: ряд моих коллег-демократов в палате представителей и сенате думали, что я собираюсь навредить им в (их предвыборных) гонках. И я был обеспокоен тем, что если я останусь, это станет основной темой. Вы будете брать у меня интервью и спрашивать "Почему Нэнси Пелоси сказала", "Почему то-то и то-то". И я думал, что все это будет отвлекать внимание от президентских выборов", – сказал Байден в беседе с телеканалом.

По словам президента США, что когда он баллотировался в первый раз, в 2020 году, "думал о себе как о переходном президенте".

"Я даже не могу сказать, сколько мне лет – мне трудно выговорить это", – пошутил американский лидер.

Ранее сообщалось, что Байден объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов. Позже, 25 июля, он выступил с обращением к американцам и рассказал, что решил передать эстафету "новому поколению".