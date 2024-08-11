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Ученые разработали новый тест для оценки шансов отказа от курения

отказ от курения, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 22:40 Фото: pixabay
Эксперты разработали новый тест на основе двух вопросов, которые помогают с высокой точностью оценить шансы на отказ от курения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nicotine and Tobacco Research (N&TR), золотым стандартом проверки на зависимость от сигарет признан тест Фагерстрема. Но для его прохождения нужно много времени, что затрудняет его использование. В новой работе ученые выяснили, что заменить его могут всего два вопроса: как скоро после пробуждения человек выкуривает первую сигарету и сколько он выкуривает их за день.

По информации издания, ученые предложили новый тест шести тысячам больных раком. В большинстве случаев упрощенный тест был не хуже опросника Фагерстрема. Они с одинаковой точностью предсказывали, сможет ли пациент отказаться от курения через три, шесть и девять месяцев.

По разным оценкам, от 15% до 60% курильщиков не отказываются от вредной привычки даже после обнаружения рака. Однако отказ от этой привычки может повысить их шансы на излечение. Поэтому ученым нужны инструменты, чтобы оценить степень зависимости человека. Людям с низкими шансами на отказ от курения может быть предложена дополнительная помощь наркологов и психотерапевтов.


"Крайне важно помочь больным раком бросить курить, поскольку это приведет к улучшению прогнозов лечения рака, предотвратит вторичный рак и повысит качество жизни", – отметили ученые.

Ранее сообщалось, что ученые провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли серотонин делает людей счастливыми.

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