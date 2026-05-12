#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
461.26
542.58
6.18
Советы

Ученые предупредили о рисках для легких даже после отказа от курения

проблемы с легкими, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 19:42 Фото: magnific
Ученые предупредили, что легкие после отказа от курения не всегда восстанавливаются полностью, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала руководитель группы по изучению развития заболеваний легких Шарлотта Дин из Имперского колледжа Лондона в комментарии для The Guardian.

По словам специалиста, легкие способны хорошо восстанавливаться после инфекций и воздействия загрязненного воздуха, поэтому отказ от курения значительно улучшает состояние дыхательной системы. Однако, подчеркнула Дин, это не означает полного исчезновения рисков для здоровья.

Эксперт объяснила, что курение может вызывать мутации клеток легких. Из-за этого ткани быстрее стареют, повышается вероятность развития респираторных заболеваний, а риск онкологии может сохраняться даже спустя годы после отказа от табака.

Кроме того, исследовательница отметила, что у некоторых людей способность легких к регенерации значительно ниже, поэтому восстановление может быть неполным.

Она рекомендовала бросать курить как можно раньше, поскольку с возрастом способность организма к восстановлению снижается. Также она посоветовала регулярно заниматься спортом для поддержания здоровья дыхательной системы.

Ранее мы сообщали, что диетолог назвала напиток, который может замедлять старение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
отказ от курения
22:40, 11 августа 2024
Ученые разработали новый тест для оценки шансов отказа от курения
Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное
01:59, 04 октября 2024
Алкоголь и курение увеличивают риск семи видов рака, предупредил врач
исследование
01:18, 28 августа 2024
Ученые нашли связь между курением при беременности и оценками детей в школе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
19:31, Сегодня
В бою Казахстан - Южная Корея определился финалист ЧА-2026 по боксу
Фото: КФБ
19:10, Сегодня
Казахстанец деклассировал соперника и вышел в финал чемпионата Азии по боксу
В двух сетах завершился матч Тимофея Скатова на престижном турнире в Испании
18:36, Сегодня
В трёх сетах завершился матч Тимофея Скатова на престижном турнире в Испании
Фото: UFC
18:19, Сегодня
"Организм отказал": брат Чимаева рассказал о весогонке Хамзата перед UFC 328
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: