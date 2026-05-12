Ученые предупредили о рисках для легких даже после отказа от курения

Ученые предупредили, что легкие после отказа от курения не всегда восстанавливаются полностью, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала руководитель группы по изучению развития заболеваний легких Шарлотта Дин из Имперского колледжа Лондона в комментарии для The Guardian.

По словам специалиста, легкие способны хорошо восстанавливаться после инфекций и воздействия загрязненного воздуха, поэтому отказ от курения значительно улучшает состояние дыхательной системы. Однако, подчеркнула Дин, это не означает полного исчезновения рисков для здоровья.

Эксперт объяснила, что курение может вызывать мутации клеток легких. Из-за этого ткани быстрее стареют, повышается вероятность развития респираторных заболеваний, а риск онкологии может сохраняться даже спустя годы после отказа от табака.

Кроме того, исследовательница отметила, что у некоторых людей способность легких к регенерации значительно ниже, поэтому восстановление может быть неполным.

Она рекомендовала бросать курить как можно раньше, поскольку с возрастом способность организма к восстановлению снижается. Также она посоветовала регулярно заниматься спортом для поддержания здоровья дыхательной системы.

