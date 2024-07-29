Новые требования к ученым разработали в Казахстане

Министерство науки и высшего образования разработало требования к ведущим ученым, оплата труда которых осуществляется в рамках базового финансирования, сообщает Zakon.kz.

Так, ведущие ученые, оплата труда которых осуществляется в рамках базового финансирования, должны соответствовать следующим требованиям:

наличие ученой степени (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю или академической степени доктора философии (PhD);

наличие стажа научной или научно-педагогической работы, который должен соответствовать направлению деятельности субъекта базового финансирования и составлять не менее пяти лет;

наличие опыта руководства научной организацией или научным подразделением (отделом, центром, лабораторией или другим структурным подразделением) не менее трех лет или научного руководства завершенным или реализуемым научным или научно-техническим проектом или программой в рамках грантового или программно-целевого финансирования за счет государственного бюджета, либо научного руководства международным проектом или программой или проектом, финансируемым международной организацией, со сроком реализации не менее трех лет, либо наличие опыта подготовки и успешной защиты не менее одного доктора философии (PhD), доктора по профилю, либо кандидата или доктора наук в качестве научного консультанта или руководителя либо наличие индекса Хирша не менее трех согласно международным базам Web of Science (Вэб оф сайнс) или Scopus (Скопус);

субъект базового финансирования является основным местом работы;

наличие у ведущих ученых по соответствующим направлениям деятельности субъекта базового финансирования за последние 10 лет:

- по научным направлениям "Естественные науки", "Инжиниринг и технологии", "Медицина и здравоохранение":

- не менее двух статей или обзоров, индексируемых в Science Citation Index Expanded (Сайнс сайтейшн индекс экспандед) базы данных Web of Science (Вэб оф сайнс), и (или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore (Сайтскор) в базе данных Scopus (Скопус) не менее 20 и не менее одной статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК (КОКСНВО) к публикации основных результатов научных исследований;

- по научному направлению "Сельскохозяйственные и ветеринарные науки":

- не менее двух статей или обзоров, индексируемых в Science Citation Index Expanded (Сайнс сайтейшн индекс экспандед) базы данных Web of Science (Вэб оф сайнс), или в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore (Сайтскор) в базе данных Scopus (Скопус) не менее 20 и не менее одной статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСНВО к публикации основных результатов научных исследований либо не менее одного патента на селекционное достижение (в растениеводстве или в животноводстве) или один охранный документ на изобретение, технологии, полезные модели, технические средства или внедренные в производство РК результаты научной, научно-технической деятельности или выведенные и районированные сорта и гибриды сельскохозяйственных растений, породы, типы, линии сельскохозяйственных животных, рыб и пчел, а также кроссы птиц или технологические и технические разработки в области механизации сельского хозяйства, защиты и карантина растений, почвенного плодородия, производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции или разработки новых методов, а также средств профилактики, диагностики и лечения болезней животных, птиц, рыб и пчел или значительные экономические разработки в области агропромышленного комплекса и развития сельских территорий;

- по научным направлениям "Социальные науки" и "Гуманитарные науки и искусство":

- не менее одной статьи или обзора, индексируемой в международной базе данных Web of Science (Вэб оф сайнс) или Scopus (Скопус) и не менее двух статей или обзоров в отечественных или зарубежных научных изданиях, рекомендованных КОКСНВО к публикации основных результатов научных исследований или монография с вкладом не менее четырех печатных листов, при наличии ISBN (Айэсбиэн);

- по научному направлению "Военные науки и национальная безопасность", включая опытно-конструкторские работы по развитию оборонно-промышленного комплекса, вооружения и военной техники, военно-космических и двойных технологий, космической технике и технологиям не менее двух статей в журналах, рекомендованных КОКСНВО, или в других отечественных рецензируемых научных изданиях.

При отсутствии статьи в научных изданиях, рекомендованных КОКСНВО, учитывается патент на изобретение или другой охранный документ (с полным библиографическим описанием).

Планируется, что приказ будет введен в действие с 1 сентября 2024 года.

При этом ранее действовавшие требования к ведущим ученым, оплата труда которых осуществляется в рамках базового финансирования, от 13 октября 2022 года утрачивают силу.