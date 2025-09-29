Магнитная буря накрыла Землю

На Земле 29 сентября в 23:00 по времени Астаны фиксируется слабая магнитная буря уровня G1, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, возмущения магнитосферы связаны с ростом солнечной активности и изменением характеристик солнечного ветра. Событие наблюдается уже несколько часов.

"Усиления возмущений магнитного поля не ожидается, но на текущем уровне они могут сохраняться еще несколько часов", – отметили в лаборатории.

Также поступают сообщения о наблюдении авроральных свечений на широтах от 55 градусов.

А ранее ученые выявили связь между магнитными бурями и сердечными приступами.