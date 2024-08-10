11 августа: магнитная буря может негативно сказаться на здоровье

11 августа 2024 года на Земле ожидается умеренный шторм, который продолжается уже три дня. Такая продолжительность магнитной бури может негативно сказаться на самочувствии, сообщает Zakon.kz.

Информация о надвигающейся магнитной буре опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

В этот период важно с особой тщательностью соблюдать все предписания вашего лечащего врача, так как могут обостриться хронические болезни. Проследите, чтобы под рукой были препараты для экстренных случаев.

Помимо этого метеорологи рекомендуют следить за режимом питания, а также за балансом между отдыхом и работой. Сегодня лучше отказаться от фастфуда, жареной, излишне соленой пищи и газированной воды. Еда должна быть максимально простая и полезная.

При ухудшении самочувствия обратитесь к врачу.

Ранее сообщалось, что магнитная буря приближается к Земле. Согласно прогнозам, она будет бушевать с ночи 9 августа до середины дня 11 августа.