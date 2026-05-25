Происшествия

Уроженца Казахстана задержали после стрельбы в ребенка в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, город, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 12:26 Фото: pexels
38-летний артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего школьника в Санкт-Петербурге. Мужчине не понравилось, что тот играет на саксофоне на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом инциденте стало известно из заявления официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России Ирины Волк.

"23 мая 2026 года в дежурную часть позвонил прохожий и сообщил, что неизвестный выстрелил в ребенка. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 11-летний мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив "наказать" уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия", – рассказала о произошедшем Волк.

В настоящее время мальчик находится в больнице.

Также известно, что подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Согласно данным Telegram-канала Baza, задержанным оказался уроженец Казахстана Айтжан Смагулов. Он работает в Мариинском театре с 2021 года во вспомогательной труппе.

20 мая мы рассказывали, что 19-летняя астанчанка продала своего ребенка еще до его рождения.

