Школьница сожгла квартиру, пытаясь приготовить чипсы

В России 14-летняя девочка пыталась приготовить снеки в кастрюле, но не уследила и устроила пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным издания 72.ru, инцидент произошел в Тюмени. Школьница осталась дома одна и принялась готовить чипсы в кастрюле. Но не рассчитала и разогрела конфорку до высокого значения.

"Дочка готовила на кухне белые китайские чипсы – такие воздушные. Поставила кастрюлю, масло налила и стояла рядом мыла посуду. Масло загорелось", – рассказала мать подростка Юлия Павлухина.

Испугавшись, девочка взяла огромную кастрюлю с водой и залила раскаленное масло. Все моментально вспыхнуло, огонь перекинулся на натяжной потолок. После того, как возгорание охватило кухню, школьница выбежала из квартиры и позвонила матери со словами: "Мама, мы горим!".

Также она сама вызвала сотрудников МЧС. Пожарные потушили возгорание и спасли из огня кошку. Трое хомяков погибли. По словам матери, сгорела вся кухня и коридор, сейчас они живут у родственников и вывозят вещи.

В Алматы горел цех по изготовлению поролона. Тушение осложнялось плотным задымлением и высокой горючестью материалов, находившихся внутри помещения.

