В Талдыкоргане вор поджег магазин

Неизвестный мужчина устроил пожар в магазине Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

Видео с камер наблюдений магазина распространяется в Казнете. На кадрах видно, как мужчина, одетый в черную одежду, достает из рюкзака, предположительно, зажигалку, поджигает какое-то вещество и бросает его на нижнюю полку с товарами.

Инцидент под постом прокомментировал ДП Жетысуской области.

"По заявлению о краже и умышленном уничтожении имущества в Талдыкоргане полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по горячим следам задержан. С назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование", – сообщили в полиции Жетысуской области.

Ранее сообщалось о другом пожаре, который произошел на территории частного дома в Алматы. На месте ЧП спасатели обнаружили тела двух человек.



