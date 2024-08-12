Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Грабитель поджог себя, пытаясь скрыть преступление в Австралии

грабитель в Астралии пытался устроить пожар и поджог себя, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 00:12 Фото: pixabay
В Австралии грабитель во время преступления планировал устроить пожар в помещении, но оказался слишком нерасторопным и загорелся, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Mirror, инцидент произошел в Канберре. Отмечается, что двое мужчин хотели ограбить парикмахерскую, а затем устроить там пожар, чтобы замести следы. Один из сообщников разлил на полу горючую жидкость и попытался ее поджечь, но сделал это неаккуратно и загорелся сам.

Как уточняется, мужчины выбежали на улицу, стараясь потушить горящую одежду. После этого они сели на велосипеды и скрылись в неизвестном направлении. На данный момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются установить личности преступников.

Отмечается, что над парикмахерской работал круглосуточный спортзал, и повезло, что никто из посетителей не пострадал во время пожара.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось предотвратить взрывы во время крупного пожара в кафе Алматы.

Читайте также

американская певица
Звание самой молодой легенды Disney получила певица Майли Сайрус
собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа в аэропорты Южной Кореи
В Южной Корее служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих после Олимпиады
В США родился котенок с редкой мутацией
В США родился котенок с редкой мутацией
Елена Беляева
Австралия Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: