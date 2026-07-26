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Мир

Более 300 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров во Франции и Испании

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 12:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Во Франции и Испании продолжают бушевать масштабные лесные пожары, вынудившие более 300 тысяч человек покинуть свои дома и места отдыха. Тысячи эвакуированных разместили во временных убежищах, оборудованных в выставочных и спортивных залах, сообщает Zakon.kz.

На юго-западе Франции пожар угрожает Бордо. По данным властей, из опасной зоны уже эвакуировали около 220 тысяч человек. В регионе Жиронда продолжается эвакуация жителей еще пяти населенных пунктов, а участок автомагистрали A63 протяженностью 60 километров, ведущий от Бордо к испанской границе, остается закрытым, пишет The Guardian 26 июля 2026 года.

Во французской пожарной службе сообщили, что огонь вызвал образование редкого пирокучево-дождевого облака, создавшего собственные ветры и вихри. По словам капитана пожарной охраны Николя Браза, это сделало пожар "непредсказуемым и неуправляемым".

Во Франции к борьбе со стихией привлекли около 1,5 тысячи военнослужащих, а населению направили 1,5 миллиона масок для защиты от дыма. Министр внутренних дел страны заявил, что нынешняя эвакуация, вероятно, стала крупнейшей в мирное время за всю историю Франции.

В Испании лесные пожары охватили центральные и восточные регионы страны. Власти объявили о новых эвакуациях в районе Толедо к юго-западу от Мадрида. В восточной части страны погиб один человек.

Из-за масштабов бедствия в Испании впервые в истории введено чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами.

Пожарные продолжают борьбу с огнем, однако сильная жара, порывистый ветер и засушливая погода способствуют быстрому распространению пламени. По словам властей, ситуация остается крайне сложной, а предстоящие часы могут стать решающими в борьбе со стихией.

Число вынужденных эвакуироваться за сутки выросло на 100 тысяч человек, днем ранее называлась цифра в 200 тысяч.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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