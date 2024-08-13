В Помпеях найдены две жертвы извержения древнего вулкана

Археологи в Помпеях обнаружили останки еще двух жертв древнего извержения вулкана, которое покрыло затерянный римский город пеплом и мусором, сообщает Zakon.kz.

По информации Археологического парка Помпеи, останки найденных людей обнаружены внутри того, что, вероятно, было спальней их дома, где они оказались в ловушке, поскольку остальная часть конструкции заполнилась мусором.

Археологи пояснили, что скелеты когда-то принадлежали мужчине и женщине.

Женщина была найдена на кровати с коллекцией золотых, серебряных и бронзовых монет, а также парой золотых сережек, парой жемчужных сережек и другими украшениями.

Фото: Facebook/Ministero della Cultura

Расположенные недалеко от Неаполя и у подножия Везувия, Помпеи были полностью уничтожены в результате печально известного извержения вулкана в 79 году нашей эры.

Оно запомнилось как одно из самых смертоносных в своем роде в известной истории. Историки говорят, что только в Помпеях погибло 2000 человек, а общее число жертв, как предполагается, приближается к 16 тыс., если учесть смерти из близлежащих городов.

Ранее сообщалось, что в пригородах Афин эвакуировали тысячи жителей из своих домов из-за крупных лесных пожаров, вышедших из лесов.