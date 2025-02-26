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Наука и технологии

Фреска в Помпеях рассказала о тайне древнего культа

фрески, Помпеи, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 00:07 Фото: Х/pompeii_sites
Археологи обнаружили в античных Помпеях фрески почти в натуральную величину, которые дают новое представление о религиозных обрядах в древнем городе до его разрушения вулканом Везувий, сообщает Zakon.kz.

Находка представляет собой масштабный фриз, охватывающий три стены банкетного зала, на котором представлена процессия в честь Диониса – древнегреческого бога вина, вдохновения и религиозного экстаза, пишут РИА "Новости".

Как пояснили в Археологическом парке Помпеев, в древности существовал ряд культов, включая культ Диониса, которые были доступны только тем, кто совершил ритуал инициации, о чем свидетельствует помпейский фриз.

Эти культы назывались мистерийными, поскольку их секреты могли знать только посвященные. Часто эти культы связывали с обещанием новой жизни, как в этом мире, так и после смерти.

О том, что в Помпеях обнаружили фрески с изображениями банкетов богатых римлян стало известно в декабре 2024 года.

Андрей Дюсупов
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