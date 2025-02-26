Фреска в Помпеях рассказала о тайне древнего культа

Археологи обнаружили в античных Помпеях фрески почти в натуральную величину, которые дают новое представление о религиозных обрядах в древнем городе до его разрушения вулканом Везувий, сообщает Zakon.kz.

Находка представляет собой масштабный фриз, охватывающий три стены банкетного зала, на котором представлена процессия в честь Диониса – древнегреческого бога вина, вдохновения и религиозного экстаза, пишут РИА "Новости".

Как пояснили в Археологическом парке Помпеев, в древности существовал ряд культов, включая культ Диониса, которые были доступны только тем, кто совершил ритуал инициации, о чем свидетельствует помпейский фриз.

Un dettaglio curioso consiste nel fatto che tutte le figure del fregio sono rappresentate su piedistalli, come se fossero delle statue, mentre al tempo stesso movimenti, carnagione e vestiti le fanno apparire molto vive. pic.twitter.com/tYQrWGUk1N — Pompeii Sites (@pompeii_sites) February 26, 2025

Эти культы назывались мистерийными, поскольку их секреты могли знать только посвященные. Часто эти культы связывали с обещанием новой жизни, как в этом мире, так и после смерти.

О том, что в Помпеях обнаружили фрески с изображениями банкетов богатых римлян стало известно в декабре 2024 года.