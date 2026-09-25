Молодой альпинист сорвался в 20 метрах от вершины горы и погиб

В Испании в результате трагического падения с высоты около 60 метров погиб 28-летний альпинист из Великобритании. Смертельный инцидент произошел во время восхождения на одну из самых высоких вершин на севере страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года издание The Sun, несчастный случай произошел в четверг около 13:30, когда альпинист находился всего в 20 метрах от вершины горы Торресерредо.

Экстренные службы оперативно выехали на вызов. Очевидцы сообщили спасателям, что человек упал с 60-метровой высоты и, вероятнее всего, скончался на месте.

Спустя час прибывший врач спасательной службы официально констатировал смерть туриста.

"Медик оставался на месте происшествия и охранял тело до прибытия полицейского вертолета, который эвакуировал погибшего. Останки были доставлены в населенный пункт Ла-Моргаль, где их передали сотрудникам похоронной службы", – говорится в сообщении.

Кто именно вызвал спасателей и находился ли мужчина в горах с близкими или друзьями, пока не уточняется. Также разнятся данные и о том, совершал ли он подъем или уже спускался с вершины высотой 2648 метров.

Ранее мы писали о том, что альпиниста, застрявшего на стене без веревки, вернули на землюс помощью двух дронов.