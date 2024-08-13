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За год от жары в Европе погибли более 47 тыс. человек

Высокая температура в Европе, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 08:08 Фото: pixabay
Согласно отчету Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), опубликованному 12 августа, в 2023 году в Европе из-за аномальной жары погибли более 47 тыс. человек. Сильнее всего пострадали страны, расположенные на юге, сообщает Zakon.kz.

По информации ISGlobal, прошлый год был самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

Поскольку изменение климата продолжает повышать температуру, европейцы живут на самом быстро теплеющем континенте на Земле, сталкиваясь с растущими рисками для здоровья, вызванными сильной жарой.

Согласно отчету испанского исследовательского центра, число погибших в 2023 году от высокой температуры достигло 60 тыс. человек.

Могло быть на 80% выше, если бы за последние 20 лет не были приняты меры, помогающие людям адаптироваться к повышению температуры, такие как системы раннего оповещения и улучшения в здравоохранении.

Ранее сообщалось, что в Австралии грабитель во время преступления планировал устроить пожар в помещении, но оказался слишком нерасторопным и загорелся.

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