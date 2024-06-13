Подлечить и отпустить: житель Алматинской области создал питомник для диких животных

Офицер-подводник Андрей Шляхов родился и вырос в Есике. После службы он решил создать реабилитационный центр для диких животных в Алматинской области. За все время работы им удалось спасти десятки жизней и подарить им теплоту и заботу. Zakon.kz о том, как добрые дела меняют мир вокруг.

Андрей Степанович родился 1960 году в Алматинской области. Окончил училище Военно-морского флота во Владивостоке и начал военную службу. Когда отслужил и пришло время выйти в отставку, посмотрел на многие вещи по-другому. Ему захотелось сделать что-то полезное для страны и общества. Так и зародилась идея создания проекта "Сказка живой природы".

Фото: из личного архива Андрея Шляхова

В настоящее время его детище – это центр реабилитации диких и экзотических животных, который находится в селе Болек Алматинской области. Питомник такого формата пока единственный в Казахстане и работает уже больше 20 лет. Сюда привозят больных зверей буквально со всей страны. Сейчас здесь почти 200 обитателей.

"Казахстан – моя родина, и я как морской офицер должен сделать что-то для своей страны и быть полезным. Наш реабилитационный центр не только для животных, но и для людей, для молодого поколения. Потому что в основу своей работы мы поставили лозунг "Познание животного мира Казахстана", ведь, изучая родной край и влюбляясь в природу родных мест, невольно становишься патриотом". Андрей Шляхов

Фото: из личного архива Андрея Шляхова

Директор центра объяснил, что суть проекта не только в том, чтобы помочь животным, но и в том, чтобы приобщить детей и подростков к этой работе. То есть животному, которое попало в беду, должен помочь каждый из нас. Ведь по отношению к животным судят о том, как развивается общество.

"Сегодня многие ценности в обществе поменялись. Люди охотятся на животных и могут выстрелить в беркута. Вы представляете, как можно стрелять в беркута, в символ Казахстана. Разве можно назвать этого человека патриотом? Таких птиц везут из разных регионов страны, поскольку, к сожалению, у нас единственный такой центр". Андрей Шляхов

В своих выступлениях перед учениками средних и старших классов, а также студентами колледжей он делится своим видением и отношением к происходящему вокруг. Андрей Шляхов убежден, что каждый человек должен принести что-то ценное, чтобы сделать жизнь лучше и интереснее.

Фото: Instagram/skazka_prirody

"Когда животное или птица поступила к нам и находится на лечении, для нас главное, что в этом процессе работают дети. Иногда бывает, что дети привыкают к животным, а когда отпускаем их на волю, у малышей слезы на глазах. Я тогда говорю ребятам, что если сделал доброе дело, никогда не жалей. Просто с чистым сердцем отпусти. Еще один момент, ради чего это делается, что теперь птица или животное будет продолжать свой род в естественной среде", – говорит Андрей Шляхов.

Помимо спасения раненых диких зверей в центре занимаются разведением и сохранением краснокнижных животных, находящихся в Казахстане на грани исчезновения.

Фото: Instagram/skazka_prirody

К слову, в своей работе центр применяет научный подход. Они активно сотрудничают с организациями и специалистами, которые уже много лет занимаются дикой природой и животными. Тесно учреждение взаимодействует с Институтом зоологии Академии наук Казахстана, институтом биоразнообразия и зоопарками Казахстана, Иле-Алатауским нацпарком и заповедником "Алтын-Эмель".

"К примеру, возьмем казахстанского дикобраза. Он сейчас находится в самой низкой точке, где ему угрожает полное уничтожение. Сегодня две пары живут в Каскеленском ущелье, одна пара – в урочище Медеу. А ранее ареал обитания был от Каскелена до Нарынкола. То есть это обширная территория, но сегодня такого в природе уже нет. Мы вышли на алматинский зоопарк, взяли у них две особи в рамках соглашения для развития и размножения". Андрей Шляхов

Фото: из личного архива Андрея Шляхова

Андрей Шляхов отмечает, что разведение дикобразов – это очень трудоемкий процесс. Первоначально надо получить маленьких особей. А когда они родились в вольерах, они не приспособлены к жизни на воле, поэтому надо создавать условия, имитирующие дикую природу.

"То есть мы делаем вольеры по аналогии с дикой природой. Просто так мы им ничего не даем. К примеру, яблоко мы вешаем на дерево, чтобы дикобраз залез и достал. А свеклу закапываем, чтобы он вынюхал то, что мы закопали. Он должен адаптироваться так, что он обязан найти себе пропитание. Когда заходим кормить, обязательно кидаем хлопушку. Так он ассоциирует человека с опасностью. Таким образом постепенно приучаем животное", – отмечает Шляхов.

Реабилитационный центр постоянно проверяет природоохранная прокуратура и департамент охраны животных Алматинской области.

"Я частник, пенсионер, здание построил на свои деньги. Средств на развитие не хватает, все уходит на кормление животных. Все легло на пенсию. К сожалению, нас не сильно поддержали местные власти. С самого начала они сказали так: это будет нецелевое назначение и использование государственных средств. Поэтому сегодня я с ними не сильно стараюсь идти на контакт". Андрей Шляхов

Фото: из личного архива Андрея Шляхова

По его словам, птицы и животные попадают в центр при разных ситуациях. Многие из них трагические: сбила машина, охотники подстрелили или капкан поставили.

"Когда привозят животных, мы их сразу принимаем. У нас есть вольеры и клетки. Если сломано крыло, приглашаем ветеринаров, делаем рентген крыла. Чтобы нам было видно, как лечить и какие последствия будут после нашего лечения. В этом вопросе нам помогают алматинские ветеринары и специалисты частной клиники. Иногда привозят шприцы и лекарства. Люди помогают по мере возможности, чем могут", – говорит Шляхов.

Наш герой вспоминает, что зимой к ним привезли огромного подстреленного беркута из Актау. Теоретически птица была убита, только немного был слышен стук сердца. Сын Андрея Степановича на коленях день и ночь выхаживал хищную птицу и на Наурыз она встала на крыло.

Фото: Instagram/skazka_prirody

Еще один трагический случай произошел с павлином Петей. Он работал артистом в одном из алматинских ресторанов у реки. Компания отдыхающих выпила и решила подарить девушкам перья птицы.

"Некие джигиты бесцеремонно поймали и общипали хвост павлина. Хозяину заплатили вроде бы. А саму птицу привезли в мешке ночью. Это же трагедия в жизни птицы. Мы Петю выходили. Сейчас у него огромный хвост, он бегает. Птицы и животные чувствуют доброту", – говорит он.

Фото: из личного архива Андрея Шляхова

Перед тем, как выпустить дикое животное на волю, семья проверяет, полностью ли оно восстановилось.

"Сначала мы переводим птицу из малой клетки в более крупный вольер. То есть в большом вольере она должна показать, что может взлетать и приземляться. Лапы у нее должны быть целые и неповрежденные. Потому что если мы ее просто так выпустим, то обречем на верную смерть".

Фото: из личного архива Андрея Шляхова

Андрей Шляхов рассказал, что на Наурыз они выпустили восемь фазанов.

"Птицы были такие радостные, а я в три раза радостнее. Это такая минута, когда птица или животное возвращается жить в природу. И самое главное, что с нами в этот момент ребята". Андрей Шляхов

Жителя Алматинской области сейчас знают не только в регионе, но и за его пределами. Многие, кто побывал в питомнике, поражены той заботой и добротой, которую ежедневно и ежечасно вкладывает Андрей Шляхов в свое детище. Для диких животных созданный нашим героем питомник стал вторым домом и настоящим спасением, а еще плотом, который дает второй шанс и возможность вернуться в дикую природу.