В Дублине женщины согласились учить самку орангутана грудному вскармливанию

В Дублинском зоопарке самку орангутана научили кормить грудью с помощью кормящих женщин-добровольцев, сообщает Zakon.kz.

Для этих целей были привлечены 30 кормящих матерей, которые показывали животному, как правильно кормить детеныша. Информацию об этом опубликовали на сайте зоопарка. Как оказалось, 19-летняя самка орангутана по кличке Муджур забеременела в начале года. Ее предыдущие детеныши, рожденные в 2019 и 2022 годах, погибли вскоре после рождения из-за отсутствия у самки навыков грудного вскармливания.

Для проведения обучения сотрудники зоопарка обратились за помощью к акушерке Лиззи Ривз из национального родильного дома в Дублине. Она организовала группу женщин, которые ежедневно демонстрировали Муджур процесс грудного вскармливания через стекло. Самка внимательно наблюдала за действиями матерей, пытаясь копировать их движения. Дополнительно ей показывали видеозаписи, где другие самки орангутанов кормят своих детенышей.

Фото: Х/nexta_tv

31 июля Муджур родила здорового детеныша. Зоопарк сообщил, что самка проявляет хорошую заботу, но пока не полностью освоила правильное прикладывание детеныша к груди. В связи с этим детеныш был временно отделен от матери и кормится из бутылочки.

А в Берлинский зоопарк требуются соискатели необычных профессий.