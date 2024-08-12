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Ветеринары, выпускающие диких лошадей в казахскую степь, требуются в Берлинский зоопарк

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 08:30 Фото: Instagram/zooberlin
Берлинский зоопарк и Тирпарк объявили об открытии нескольких вакансий, в числе которых ветеринары, которые смогут выпускать диких лошадей в степные просторы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Помимо этой, в числе других необычных вакансий, опубликованных на официальном сайте зоопарка:

  • купальщик бегемотов;
  • плотник, создающий кроватки для маленьких панд.
Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 08:30

Фото: zoo-berlin.de

При этом соискателей предупреждают, что предвкушение эмоциональных моментов – это не единственное, чем они должны обладать.

"И хотя мы предлагаем очень хорошие условия в Берлине, не следует забывать, что повседневный уход за животными требует больших физических и умственных усилий. Работа с животными означает дежурство 365 дней в году, независимо от погоды, с хорошим уровнем физической подготовки", – говорит директор зоологического отдела Берлинского зоопарка и Тирпарка Кристан Керн.
Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 08:30

Фото: Instagram/zooberlin

Также соискателей предупредили, что в зоопарке уже работает около 200 обученных смотрителей, которые следят за состоянием 25 тыс. животных.

В июне мы сообщали о возвращении лошадей Пржевальского в Казахстан.

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