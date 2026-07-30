Женщина с помощью серпа отбила любимую свекровь от тигра

В индийском штате Раджастхан женщина с помощью серпа защитила свою свекровь от тигра, напавшего на нее во время сбора корма для скота, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на The Times of India, Басанти Деви вместе со своей невесткой Мохани пошла в ближайший лес, когда из густой растительности возник тигр.

Хищник набросился на 67-летнюю женщину. Заметив нападение, Мохани не убежала, а бросилась на помощь. В руках у нее был серп, которым она начала бить тигра. После этого животное отпустило жертву и скрылось в лесу.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, а затем перевели в частную клинику, где ее поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи оценили ее состояние как стабильное.

Местные жители потребовали от властей установить клетку для поимки животного и компенсировать семье расходы на лечение.

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