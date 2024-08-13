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Женщину-курьера арестовали по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

певица, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 23:11 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о том, что задержана 53-летняя женщина, которая забрала у Ларисы Долиной часть денежных средств и перевела их мошенникам, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", женщину-курьера арестовал еще в начале августа. Всего сумма ущерба составила более 200 млн рублей (более миллиарде тенге).

Полицейские продолжают расследовать уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого на квартиру Долиной наложен арест.

Также сообщается, что пострадавшая обратилась в полицию в августе, сообщив о том, что получила серию звонков от якобы правоохранителей, которые пытались "предотвратить" совершаемые в отношении нее мошеннические действия.

Ранее Долина выступила с официальным заявлением о том, что она стала жертвой мошенников.

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