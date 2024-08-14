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Знаменитый яхтсмен погиб в Бурятии после нападения медведя

Гибель от медведя, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 21:40 Фото: pixabay
Один из самых титулованных яхтсменов России погиб в Бурятии. Спасаясь от медведя, он запнулся о камень, упал со скалы в воду и разбил голову, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, инцидент произошел в Змеиной бухте на Байкале.

56-летний Станислав П. путешествовал на лодке с другом. Мужчины причалили пособирать грибы и шишки в лесу. Там на их след вышел хищник. Пришлось спасаться в воде.

Яхтсмен получил смертельный ушиб, у его друга – перелом ключицы. Сейчас он находится в больнице.

Станислав более 30 лет занимался парусным спортом, у него множество регалий, в том числе четыре кубка Байкала.

Ранее сообщалось, что двухмесячный львенок без присмотра разгуливал по улицам Подмосковья.

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