Знаменитый яхтсмен погиб в Бурятии после нападения медведя

Один из самых титулованных яхтсменов России погиб в Бурятии. Спасаясь от медведя, он запнулся о камень, упал со скалы в воду и разбил голову, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, инцидент произошел в Змеиной бухте на Байкале.

56-летний Станислав П. путешествовал на лодке с другом. Мужчины причалили пособирать грибы и шишки в лесу. Там на их след вышел хищник. Пришлось спасаться в воде.

Яхтсмен получил смертельный ушиб, у его друга – перелом ключицы. Сейчас он находится в больнице.

Станислав более 30 лет занимался парусным спортом, у него множество регалий, в том числе четыре кубка Байкала.

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