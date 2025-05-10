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Мир

Под колесами автомобиля погиб знаменитый медведь гризли

Медведь, лес, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 07:20 Фото: pexels
Пятилетний медведь, который был членом известного и любимого семейства гризли в национальном парке Гранд-Титон в Вайоминге (США), погиб под колесами автомобиля. Та же участь постигла его мать в конце прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, 6 мая смотрители парка обнаружили тело самца медведя, известного как Гризли № 1058, недалеко от реки Буффало-Форк. Медведь был одним из четырех детенышей, которые появились в парке в мае 2020 года вместе со своей матерью.

Водитель, который сбил его насмерть, не превышал скорость. Смерть медведя признали несчастным случаем. Чиновники парка не опубликовали никаких дополнительных подробностей об аварии.

Служба национальных парков напомнила посетителям, что дикие животные, в том числе медведи, лоси и лоси, "часто находятся вблизи парковых дорог, их трудно увидеть, и они могут неожиданно пересечь дорогу". В ведомстве напомнили, что водителям не следует превышать скорость и нужно быть особенно бдительными в национальных парках.

Власти заявили, что в период с 2009 по 2023 год в результате столкновений с транспортными средствами погибло 49 медведей гризли. По данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, медведи гризли обычно живут около 25 лет, хотя некоторые особи в дикой природе живут более 35 лет.

Ранее сообщалось, что аллигатор убил туристку, плывшую на каноэ по озеру во Флориде.

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Аксинья Титова
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