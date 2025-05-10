Под колесами автомобиля погиб знаменитый медведь гризли

Пятилетний медведь, который был членом известного и любимого семейства гризли в национальном парке Гранд-Титон в Вайоминге (США), погиб под колесами автомобиля. Та же участь постигла его мать в конце прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, 6 мая смотрители парка обнаружили тело самца медведя, известного как Гризли № 1058, недалеко от реки Буффало-Форк. Медведь был одним из четырех детенышей, которые появились в парке в мае 2020 года вместе со своей матерью.

Водитель, который сбил его насмерть, не превышал скорость. Смерть медведя признали несчастным случаем. Чиновники парка не опубликовали никаких дополнительных подробностей об аварии.

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Служба национальных парков напомнила посетителям, что дикие животные, в том числе медведи, лоси и лоси, "часто находятся вблизи парковых дорог, их трудно увидеть, и они могут неожиданно пересечь дорогу". В ведомстве напомнили, что водителям не следует превышать скорость и нужно быть особенно бдительными в национальных парках.

Власти заявили, что в период с 2009 по 2023 год в результате столкновений с транспортными средствами погибло 49 медведей гризли. По данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, медведи гризли обычно живут около 25 лет, хотя некоторые особи в дикой природе живут более 35 лет.

Ранее сообщалось, что аллигатор убил туристку, плывшую на каноэ по озеру во Флориде.