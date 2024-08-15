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Экс-президента Аргентины обвинили в домашнем насилии против любовницы

экс-президент Аргентины, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 07:21 Фото: wikipedia.org
Бывшему президенту Аргентины Альберто Фернандесу предъявили обвинения в домашнем насилии против экс-любовницы Фабиолы Яньес, сообщает Zakon.kz.

По информации издания La Nacion, прокуратура возбудила уголовное дело.

"Федеральный прокурор Рамиро Гонсалес официально предъявил Фернандесу обвинение в преступлениях, связанных с "нанесением тяжких телесных повреждений при двойном отягчающем обстоятельстве" и "угрозами применения силы", – говорится в сообщении.

В данное время прокуроры допрашивают чиновников, работавших при Фернандесе, лечащего врача экс-президента и друга Яньес. Известно, что Гонсалес также запросил записи с камер видеонаблюдения с виллы президента Кинта-де-Оливос и данные о лечении бывшей возлюбленной Фернандеса.

Ранее известную американскую актрису Скай Джексон, наиболее известную по роли Зури Росс в телесериале канала Disney "Джесси" и его спин-оффе "Летний лагерь", арестовали за домашнее насилие.

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