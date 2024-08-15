11 тысяч американцев остались без света из-за змеи

Змея стала причиной отключения света у 11 тыс. американцев в Вирджинии, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, прибывшие на трансформаторную подстанцию специалисты выяснили, что змея заползла на запретную территорию и повредила оборудование.

Отмечается, что электрики оперативно восстановили подачу света в дома спустя полтора часа после отключения. Специалисты говорят, что порода змеи, ставшей виновницей инцидента, не установлена. Однако зоологи склоняются к варианту, что это была восточная крысиная змея.

Ранее сообщалось, что житель Алматинской области создал питомник для диких животных.