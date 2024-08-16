Дональд Трамп просит судью отложить вынесение приговора о взятках до окончания выборов в США

Дональд Трамп просит судью, рассматривающего его уголовное дело о получении взяток в Нью-Йорке, отложить вынесение приговора до окончания президентских выборов в ноябре, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, адвокат Трампа, Тодд Бланш, утверждает, что вынесение приговора, которое должно состояться примерно за семь недель до голосования американцев, будет равносильно вмешательству в выборы. Официально это произойдет 18 сентября.



30 мая бывший президент США был признан виновным в фальсификации деловых документов с целью скрыть выплату 130 тыс. долларов (около 62 млн 498 тыс. 332 тенге) его бывшим адвокатом Майклом Коэном актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс .

Адвокаты Трампа утверждают, что в свете решения Верховного суда присяжные по делу о деньгах за молчание не должны были выслушивать такие доказательства, как рассказы бывших сотрудников Белого дома о том, как тогдашний президент отреагировал на освещение в новостях сделки с госпожой Дэниэлс.

12 августа кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью Илону Маску в соцсети Х.

