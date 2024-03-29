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Джо Байден считает Дональда Трампа староватым для президентства

Джо Байден считает Дональда Трампа староватым для президентства, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 04:10 Фото: getarchive
Американский президент Джо Байден на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке заявил, что считает староватым своего конкурента на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz

Как пишет ТАСС, 81-летний Байден заявил, что считает староватым Трампа, которому сейчас 77 лет.

Выступая на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, действующий президент США сказал, что для страны наступил переломный момент.

Байден заявил, что считает взгляды Трампа старыми. "И знаете, он (Трамп — прим. ТАСС) <…> немного староват и не в форме", - добавил Байден.

Как отмечает издание Трамп также неоднократно заявлял, что Байден ставит под угрозу демократию в Соединенных Штатах. 

Ранее мы писали, что в начале марта выступая перед своими избирателями Байден забыл, сколько лет он работает на президентском посту. А еще раньше профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение.

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