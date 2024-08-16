Трамп высказался о "ветряных игрушках, которые убивают птиц и уничтожают поля"

В четверг 15 августа 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, на которой поделился своим мнением о зеленой энергетике, сообщает Zakon.kz.

Во время своей речи он задался вопросом: "Зачем США повторять путь тех, кто облажался?"

"Германия, как вы знаете, делала, как мы, и это стало концом Меркель, потому что вся их экономика рухнула. И их новое правительство повсеместно строит угольные и атомные станции, потому что Германия иначе обречена на крах", – сказал Трамп.

И снова спросил: "Почему Америка не создает мощные источники энергии вместо этих ветряных игрушек, которые убивают наших птиц, уничтожают наши поля?"

"Хотите увидеть птичье кладбище, просто зайдите под ветряную мельницу, и вы увидите тысячи мертвых птиц. Белоголовый орлан, если вы убьете орла, вас посадят в тюрьму на годы. И все же эти ветряные мельницы вырубают их как ничто", – резюмировал кандидат в президенты.

В итоге Трамп назвал эту ситуацию "зеленым мошенничеством".

16 июля 2024 года стало известно, что Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США. 12 августа он дал интервью Илону Маску в соцсети Х.