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Трамп высказался о "ветряных игрушках, которые убивают птиц и уничтожают поля"

Трамп, зеленая экономика, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 17:15 Фото: X/ Donald J. Trump
В четверг 15 августа 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, на которой поделился своим мнением о зеленой энергетике, сообщает Zakon.kz.

Во время своей речи он задался вопросом: "Зачем США повторять путь тех, кто облажался?"

"Германия, как вы знаете, делала, как мы, и это стало концом Меркель, потому что вся их экономика рухнула. И их новое правительство повсеместно строит угольные и атомные станции, потому что Германия иначе обречена на крах", – сказал Трамп.

И снова спросил: "Почему Америка не создает мощные источники энергии вместо этих ветряных игрушек, которые убивают наших птиц, уничтожают наши поля?"

"Хотите увидеть птичье кладбище, просто зайдите под ветряную мельницу, и вы увидите тысячи мертвых птиц. Белоголовый орлан, если вы убьете орла, вас посадят в тюрьму на годы. И все же эти ветряные мельницы вырубают их как ничто", – резюмировал кандидат в президенты.

В итоге Трамп назвал эту ситуацию "зеленым мошенничеством".

16 июля 2024 года стало известно, что Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США. 12 августа он дал интервью Илону Маску в соцсети Х.

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