Ученые рассказали об опасных залежах ртути в Арктике

Американские ученые предупредили о том, что залежи ртути, которые содержатся в арктической мерзлоте, могут угрожать здоровью минимум 5 млн человек, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники университета Калифорнии оценили запасы ртути в арктической мерзлоте. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

"Количество хранящейся в арктической мерзлоте ртути превышает ее содержание в остальных почвах, океанах, атмосфере и биосфере Земли вместе взятых. Поскольку Арктика нагревается из-за изменения климата, причем этот процесс происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, ртуть, которая тысячелетиями хранилась в вечной мерзлоте, вымывается реками и попадает в окружающую среду", – уверены ученые.

Они подсчитали, что ртуть представляет угрозу как окружающей среде, так и здоровью 5 млн человек, проживающих в арктической зоне. При этом более 3 млн из них в данный момент проживают в районах, где к 2050 году вечная мерзлота должна полностью исчезнуть.

В университете проанализировали пробы грунта, взятые из трехметрового слоя вечной мерзлоты в двух районах Аляски. Обнаружилось, что уровни ртути в отложениях соответствуют более высоким оценкам, полученным в ходе предыдущих исследований. Это подтверждает, что образцы служат надежным показателем содержания металла и позволяют глубже понять скрытые опасности вечной мерзлоты.

В данный момент исследователи заняты продвижением своего исследования, чтобы еще точнее оценить возможную опасность и найти способы нейтрализовать залежи ртути вовремя.

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